Campo Grande do Piauí – Câmara Municipal inicia trabalhos da nova legislatura

O vereador Flávio Pereira eleito vereador pela primeira vez em outubro de 2016, também foi eleito presidente da Câmara Municipal de Campo Grande do Piauí para o biênio 2017/2018, jovem e bem articulado o vereador assumiu o compromisso com o povo e com o legislativo campo-grandense de trabalhar com dinamismo em prol do município.

Ao iniciar ano legislativo o vereador falou sobre os planos para a gestão do legislativo e reafirmou o compromisso de fazer um trabalho com seriedade ouvindo os seus pares sobre a condução da casa legislativa e reforçou que todos devem pensar no desenvolvimento do município.

Em seguida o prefeito João Batista levou a mensagem afirmando que irá trabalhar em conjunto com a casa. Citou a execução do serviço da criação das lombadas na Serra de Campo Grande, falou da perspectiva de realizar a iluminação da Rua Monsenhor Hipólito, bem como, o calçamento da Rua da Escola Moisés Bezerra e do povoado Canela de Velho.

O atual prefeito lembrou ainda que a administração anterior deixou em andamento o calçamento da Avenida João da Mata Bezerra, além de cinco mil metros de calçamento conseguidos pelo ex-vice-prefeito Gilson Oliveira que será construído no Bairro São Domingo. Outra ação será o reinício da obra de esgotamento público previsto para junho.

“Nosso desejo é garantir a barragem água branca junto ao DNOCS. Peço aos nobres vereadores paciência, pois início de gestão é coberto de dificuldades, mas que estamos buscando condição para trabalhar da forma mais ampla e transparente. Vamos continuar o pagamento dos funcionários públicos em dia”, disse o prefeito Baiá.

A vereadora Jardânia ao fazer uso da tribuna reassumiu o compromisso feito durante a solenidade de posse em buscar trabalhar em conjunto com o executivo e fazer o que necessário para atender às demandas do município e de seu povo.

Seguindo os pronunciamentos o vereador Martinho agradeceu a Deus por mais uma vez poder exercer a função de vereador de Campo Grande, afirmando acreditar na dedicação do prefeito João Batista e disse ter certeza que o mesmo estará à disposição para trabalhar em conjunto com o legislativo, e que o legislativo iria ser recíproco.

O vereador José Arnaldo foi o terceiro a se pronunciar, em sua fala cumprimentou os presentes e disse estar disposto a ajudar a população em suas necessidades e reivindicar os direitos de toda a população. Ele falou ainda estar preocupado com a questão dos transportes para a saúde e pediu mais atenção do executivo, pois o mesmo citou ter recebido reivindicações acerca dessa problemática.

O vereador Irmão Roni vereador em sua fala manifestou se mostrou disponível em lutar em prol da cidade de Campo Grande do Piauí. Ele agradeceu ao prefeito que em sua fala citou a realização da obra calçamento da comunidade Canela de Velho e aproveitou o ensejo e reivindicou a construção de uma UBS naquela localidade, obra muito aguardada e necessária para os habitantes daquela comunidade e comunidades vizinhas.

A vereadora Janaina disse estar satisfeita em poder fazer parte da legislatura. Atenta aos discursos dos colegas vereadores se colocou a disposição para conversar com o secretário de saúde Frota Ramos em relação às críticas e reivindicações buscando solucionar os problemas citados no tocante a questão dos transportes.

Eliana Bezerra falou de seu papel como vereadora de oposição, enfatizando ser necessário estar do lado do povo e que sempre lutará com o povo nos aspectos que não estiverem de acordo para atender às demandas da sociedade. A vereadora relatou a questão da divulgação do edital de licitação, e recomendou que o mesmo fosse divulgado com mais abrangência e de forma mais transparente.

Os vereadores Joelson Bezerra e Júnior não fizeram uso do pronunciamento. O presidente Flávio Pereira retomou a ordem da sessão agradecendo ao povo pela presença na primeira sessão do ano. Agradeceu aos colegas parlamentares e desejou sorte a todos na condução do cargo legislativo. Ele encerrou a sessão e convidou a todos para um coffe-breake.