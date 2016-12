Campo Grande do Piauí conquista Selo Unicef

Com a implementação de diversas políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes nos últimos três anos, o município de Campo Grande do Piauí sob a gestão do prefeito Francisco José Bezerra conquistou o Selo Unicef edição 2013-2016. O prêmio é um certificado de reconhecimento internacional, concedido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância.

Apenas Campo Grande do Piauí e mais 39 municípios do Piauí ganharam o Selo, que está na sua 16ª edição. A lista oficial foi divulgada recentemente. Os municípios inscritos deveriam pontuar em três eixos: Impacto Social, Gestão de Políticas Públicas e Participação Social. O prefeito não mediu esforços para atender e implantar políticas que garantissem melhorias a todas as crianças e aos adolescentes.

Segundo articuladora municipal do selo UNICEF, Ana Célia de Sá Bezerra Pinheiro a conquista do reconhecimento do Fundo das Nações Unidas para a Infância-UNICEF foi possível, pelo empenho, dedicação e sensibilidade do gestor público que abraçou a causa, numa ação sistêmica, organizada e participativa de toda sua equipe da rede municipal.

A articuladora Ana Célia empreendeu esforços com o apoio da equipe administrativa trabalhou as ações em prol das crianças e adolescentes para melhorar os indicadores sociais do município. “Somos um povo e trabalhamos para o povo. Unimos forças, enfrentamos percalços, curtimos sacrifício, mas com uma ação democrática, participativa e colaboradora de todas as nossas secretarias da sociedade civil, podemos hoje felizes e orgulhosos pelo dever cumprido”, disse Ana Célia.

Os resultados mostraram o esforço do prefeito e da secretária de educação para concretizar crescimento e qualidade da educação que teve melhorada toda estrutura administrativa e pedagógica das escolas possibilitando melhores condições para o ensino e aprendizagem das crianças e melhores condições de trabalho para os professores. E o resultado veio com a elevação do IDEB que atingiu 5.1 superando a meta.

Na saúde, o prefeito e o secretário entregaram e colocaram em funcionamento moderno UBAS. Trabalho que também contribuiu para a diminuição de gravidez na adolescência, o acompanhamento de pré-natal e cobertura da vacinação em dia. A criação da Semana do Bebê foi uma grande iniciativa. Além de outras iniciativas de assistência à saúde.

A assistência Social, tendo à frente primeira dama Zoneide Bezerra, sempre se destacou pela excelência do trabalho, do serviço humanitário e social prestado. Nesse ponto a população ficou bem assistida no quesito cuidado com o corpo, saúde, mente interação, prevenção e descontração. Sempre cuidando das pessoas e promovendo os direitos sociais e os cuidados com as pessoas , colocando os programas sociais para funcionar em toda sua plenitude.

A Secretaria de Cultura, sem dúvida contribuiu muito para conhecimento e valorização da cultura, e buscou estar sempre junto ao NUCA, dando suporte. Esse trabalho teve um feedback positivo, pois a secretária Jardânia fez um excelente entrosamento com os jovens, tornando os trabalhos mais dinâmicos e reflexivos. Pontou a articuladora.

O prefeito Francisco José Bezerra que também encerra sua gestão a frente do município em 31 de dezembro de 2016 falou do prêmio do SELO UNICEF e da sua gestão como prefeito de Campo Grande do Piauí que segundo ele a gestão foi focada em ações que mostram o compromisso assumido no cargo de prefeito e que serão honrados a último dia de mandato.

“A gestão foi de desafios, administrar contas que não cabia dentro orçamento foi nossa maior dificuldade. Eu tive que muitas vezes dizer não pra muita gente para não inviabilizar a administração do município. A maior realização foi administrar em período de crise e de recessão do país com queda repasses e aumento de demandas, mas que houve um sacrifício muito grande da nossa parte como gestor e de nossa equipe para manter salários em dia, pagar bônus a professores, equipar a educação e saúde com construção de UBAs e reformas, além da aquisição do prédio próprio para a prefeitura e ampliação da frota e manutenção das máquinas pesadas”, disse Dr. Tico.

Ele disse ainda que o patrimônio da prefeitura ao iniciar a gestão girava em terno de dois milhões e hoje entregará com o patrimônio em torno de sete milhões. “Agradeço aos servidores, colaboradores e principalmente a população que nos recebeu e também deu o crédito de confiança. Infelizmente não fomos reeleitos, mas agradecemos a confiança daqueles que votaram em nosso agrupamento político e desejamos sorte e bom trabalho ao novo gestor do município que assumirá o comando em 01 de janeiro 2017”, finalizou Dr. Tico.