Campo grande do Piauí: escolas municipais realizam jogos olímpicos

Escolas Municipais de Campo Grande do Piauí realizaram a primeira edição dos Jogos Olímpicos, o evento desportivo aconteceu em consonância com os jogos sediados no brasil.

As U.E. Moises Bezerra e U.E. Antônio Ferreira de oliveira realizaram as atividades como forma de incentivo ao esporte, inicialmente houve a abertura em seguida foi apresentando aos alunos algumas modalidades esportivas entre elas: Corrida de velocidade, corrida de resistência, revezamento de bastão, arremesso de peso, martelo e disco, salto em distância, vôlei, futebol, além dessa modalidades ainda foram realizados outros jogos e brincadeiras populares como: queimada, corrida de saco, pula corda e disputa de bambolê.

As escolas premiaram os alunos com medalhas os primeiros lugares em cada modalidade feminino e masculino, e foram entregues pelos gestores e professores presentes.

A diretora Anatália Lima da escola Moises Bezerra falou sobre o objetivo de realizar a primeira edição dos jogos Olímpicos e o objetivo da escola de incentivar a prática esportiva nas escolas, democratizar o acesso ao esporte

“Precisamos estimular os alunos a desenvolver e difundir os valores do esporte da educação básica, estimular a formação do atletas e identificar e orientar os jovens sobre as boa praticas saudáveis das atividades físicas que além de serem atividades lúdicas são muito saudáveis” comentou a diretora.