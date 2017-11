Campus da UESPI em Picos realiza III Encontro de Letras Português

O Campus professor Barros de Araújo da Universidade Estadual do Piauí, em Picos, realiza no período de 28 de novembro a 01 de dezembro, o III Encontro de Letras/Português. O evento tem o intuito de discutir as possibilidades de ações didáticas para o ensino de linguística na atualidade com o tema “Linguística, Literatura e Ensino: as interfaces culturais”.

A temática do encontro pretende discutir sobre os três pilares do curso, dialogando com experiências reais de ensino. “Objetivo é disseminar as pesquisas desenvolvidas no curso de Letras, promovendo a formação do profissional com capacidade de reflexão crítica de pesquisar, sobre as questões e os temas relativos aos conhecimentos linguísticos, literários e culturais”, explanou a Profa. Mônica Gentil, coordenadora do curso de Letras/Português da UESPI de Picos.

O evento é aberto a estudantes, professores, profissionais da educação e comunidade acadêmica.As atividades ocorrem no auditório da UESPI de Picos e será composta de 21 palestrantes docentes do ensino superior, além de conferências, mesas-redondas, comunicações orais e minicursos. A certificação será de 40h/aula.

As inscrições podem ser realizadas no site ou na coordenação do curso até o dia do evento, nas seguintes categorias:

Ouvinte

R$ 20,00 (Alunos de graduação)

R$ 40,00 (professor)

Ouvinte + minicurso

R$: 25,00 (Alunos de graduação)

R$ 45,00 (professor)

Confira a programação completa.

Informações no e-mail: terceiroencontrodeletrasuespi@gmail.com ou na página do facebook.