Câncer volta pela 3ª vez e família pede ajuda para transplante em criança

O pequeno Álvaro Eduardo Rodrigues tem apenas seis anos de idade e já se mostra um vencedor na luta contra o câncer. Diagnosticado quando ainda tinha um ano e três meses com neuroblastoma, o menino diz ter “fé em Deus” para se curar da doença.

A mãe de Álvaro, Karolina Carneiro, conta que é a terceira vez que o câncer reincide em seu filho. “Todo dia, à noite, ele reza com a avó dele dizendo que vai se curar e ficar bem. Só de ver essa força dele, deixa a gente animado. Ele vai conseguir”, acredita a mãe.

Neuroblastoma é um tipo de câncer que se desenvolve principalmente em crianças com menos de cinco anos de idade. A doença é encontrada em glândulas localizados na parte de cima dos rins. Por conta da baixa imunidade, o menino não deixou de ir para escola e quase não sai de casa.

Na primeira vez que o câncer foi diagnosticado, Álvaro passou por cirurgia e não precisou fazer quimioterapia. Há quatro meses, a doença voltou e agora o menino precisa fazer um transplante de médula óssea em São Paulo em janeiro do próximo ano.

Para conseguir arcar com as despesas da viagem, a família lançou a campanha Ajuda Álvaro. Os pais de Álvaro deixaram de trabalhar para se dedicarem ao filho e chegaram a rifar o carro do casal para uma rifa. No entanto, só o valor arrecadado na rifa não será suficiente para financiar a ida a São Paulo.

Para ajudar Álvaro, a família pede que qualquer valor seja depositado na conta da Caixa Econômica Federal: Agência 3808 , Conta Poupança 7889-4, Operação 013, CPF: 063.204.423-36, em nome de Álvaro Eduardo Rodrigues M.Neto.

Cidade Verde