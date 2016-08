Candidatos à Prefeitura de Picos participam de debate

Com o objetivo de destacar as propostas e compromissos dos postulantes ao cargo de prefeito de Picos, o Sistema de Comunicação de Picos, formado pelas Rádios Liderança FM 94.5, Difusora AM 920 KHz e Portal Grande Picos, realizou na manhã de hoje (26) um debate democrático. O evento aconteceu na sede da Ordem dos Advogados do Brasil- Subseção de Picos.

Os candidatos Gilvan Gomes (PSDC), Júnior Nobre (PSC) e Padre Walmir Lima (PT) participaram do debate e apresentaram seus projetos para a cidade. O candidato Gil Paraibano (PP) não compareceu e justificou sua ausência, informando que já tinha agendado outros compromissos previamente.

Acompanharam o debate os assessores dos candidatos; representantes da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Picos; o presidente da OAB de Picos, Frank Bezerra e a imprensa local.

O debate foi construído em quatro blocos: o primeiro foi realizado com perguntas elaboradas pela equipe do Sistema de Comunicação de Picos aos candidatos sobre diversos temas. Já o segundo bloco foi pergunta de candidato a candidato sobre Saúde, Educação, Esporte, Obras de Asfaltamento nas ruas, Segurança, Saneamento Básico e Transparência.

No terceiro bloco novamente foram feitas perguntas da equipe do Sistema de Comunicação de Picos aos candidatos. Os temas indagados pelos jornalistas foram: Infraestrutura, Saúde e Enfrentamento as Drogas.

No quarto e último bloco o candidato Padre Walmir perguntou para Gilvan Gomes sobre obras na zona rural. Já Gilvan perguntou para Júnior Nobre sobre seus projetos para a Assistência Social e Nobre perguntou para o Padre Walmir sobre os projetos para Educação. Por fim, os candidatos fizeram suas considerações finais sobre o debate.

Para o candidato à reeleição, Padre Walmir Lima, o debate foi de bom nível e cada um teve a oportunidade de apresentar as suas propostas para o futuro da cidade.

Júnior Nobre também avaliou positivamente o debate e enfatizou que a população picoense teve a oportunidade de ouvir as propostas dos candidatos.

O candidato Gilvan Gomes afirmou que o debate foi excelente e serviu para que o povo de Picos soubesse quem realmente tem proposta e quer trabalhar pela cidade.

Os candidatos lamentaram também a ausência do candidato Gil Paraibano.