Cantor Mariozan Rocha dá sua versão sobre condução pela PM de Picos

Após ter sido conduzido à Delegacia Regional de Picos na companhia de outras três pessoas por porte de arma de fogo, o cantor Mariozan Rocha veio a público esclarecer detalhes sobre o ocorrido na madrugada desta terça-feira,27. Após seguir o veículo o veiculo do médico Zenon Bezerra, candidato da oposição em Monsenhor Hipólito, o cantor negou o fato em depoimento na delegacia e para a imprensa, disse andar armado devido estar sofrendo ameaças.

“Eu sou uma liderança política da minha região em Monsenhor Hipólito, e na última semana estava sofrendo ameaças. Então resolvi reforçar minha segurança”, destacou o cantor.

O veículo em que Mariozan Rocha trafegava, um Mitsubishi Pajero, de cor prata e placa JWD 8333, foi abordado durante uma barreira policial. No carro foi encontrado um revólver calibre .38 com duas munições, sendo 1 intacta e outra deflagrada. Segundo o cantor, o revólver estava com o segurança e o mesmo desconhecia que ele fazia uso de uma arma de fogo.

Mariozan Rocha e mais três pessoas foram conduzidas a Delegacia Regional de Picos para prestarem depoimentos. Os mesmos pagaram fiança no valor de R$3 mil e foram liberados.

“Gostaria de tranquilizar meus familiares, meus fãs no Piauí e no Brasil. Estou tranquilo, sossegado, e tenho recebido muitas mensagens de solidariedade e de apoio pelo ocorrido”, concluiu.

No Boletim de ocorrência, Virgílio de Sá Bezerra Neto relatou que estavam na residência de Joaquim Berel, quando aproximaram-se cinco automóveis e que dois desses desceram cerca de quatro homens e que a pessoa de Mariozan Rocha baixou o vidro de um dos automóveis e afirmou que ninguém trabalharia mais ali durante à noite e que se entrassem na casa dos macacos, tudo bem, mas se entrassem na casa dos muriçocas eles entrariam juntos. Ainda na ocorrência foi denunciado que ao deixar o local cinco veículos seguiram o notificante e que chegando próximo ao município de Santo Antônio de Lisboa , quatro veículos retornaram, permanecendo apenas o veículo Pajero de placa JWD-8333 de Belém do Pará, onde estava o cantor e as outras três pessoas.