Capitão da PM do Piauí é assassinado durante assalto a restaurante

capitão da Polícia Militar do Piauí (PM-PI), Antônio Carlos Pinto de Farias, morreu nesta quarta-feira (26) após uma troca de tiros com dois homens enquanto almoçava em um restaurante localizado na Avenida Presidente Médici, no Centro da cidade de Timon (MA).

Policiais que atenderam a ocorrência informaram que encontraram o policial militar piauiense com a própria arma e um revólver que acreditam ser de um dos suspeitos. De acordo com a polícia militar maranhense, a vítima teria reagido a um assalto, atingindo um dos criminosos com um disparo, que também atirou atingindo a cabeça do policial que morreu na hora.