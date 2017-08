Caravana de Lula chega a Marcolândia na sexta-feira, 1º

Com a caravana Lula Pelo Brasil, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega ao Piauí na próxima sexta-feira, 1º de setembro, e fica até a segunda, dia 4. Ele vai visitar as cidades de Marcolândia, Picos, Altos e Teresina.

A caravana é uma plataforma para articular, junto com a sociedade, uma estratégia de desenvolvimento e inclusão social para o Brasil. Lula vai visitar o Parque Eólico, em Marcolândia, e conhecer projetos produtivos em Picos. Na capital e em Altos, ele participa de atos públicos sobre moradia e juventude.

Durante sua estada, estão programadas, ainda, homenagens como títulos de cidadania pelas câmaras municipais de Picos e Altos, e de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Piauí.

Lula já passou pela Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Está agora no Ceará, de onde virá para o Piauí. Daqui seguirá para o Maranhão, onde encerrará a Caravana Nordeste.

Confira a agenda completa:

Dia 01 de setembro de 2017 (sexta-feira)

MARCOLÂNDIA

9h – Chegada à Praça Central de Marcolândia

10h – Ato – “Mais Energia para o Brasil e o Piauí Crescer” (Energias Eólica e Solar)

Local: Área do Complexo Eólico Chapada do Piauí II e III

PICOS

19h – Entrega do Titulo de Cidadão Picoense ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Local: Quadra Coberta da AABB

Dia 02 de setembro de 2017 (sábado)

PICOS

8h30 – Visita a Casa Apis

Visita Feira de Potencialidades

9h – Ato – “Mais Empreendedorismo para Mais Emprego” (Empreendedorismo, Trabalho, Emprego e Renda)

Local: Área da Casa Apis

TERESINA

17h – Chegada de Lula em Teresina pela Praça Central do Esplanada (próximo à Vila Irmã Dulce)

19h – Jantar de Adesão; novas filiações ao Partido dos Trabalhadores

Local: Clube da APCEF

Dia 03 de setembro de 2017 (domingo)

ALTOS

8h45 – Chegada em Altos

9h15 – Ato – “Mais Habitação, Mais Cidadania” (Moradia); entrega de título de cidadão Altoense ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Local: Ginásio Coberto Guilherme Melo

TERESINA

10h00 – Ato – “O Brasil Não Abre Mão do Seu Futuro”

Local: Teresina Hall

TIMON-MA

18h00 – Ato Público; entrega de entrega de título de cidadão Timonense ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Dia 04 de setembro de 2017 (segunda-feira)

TERESINA

9h – Entrega do Título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Piauí

Local: UFPI

