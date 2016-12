Caravana do humor encerra temporada em Picos e reúne multidão

Os humoristas piauienses João Cláudio Moreno, Amauri Jucá, Nayana Piauilina e Zé do Ovo levaram muita alegria e diversão para os piauienses desde a última terça-feira (13), passando pelas cidades de Teresina, Oeiras e encerrando a temporada de 2016 no município de Picos. As apresentações fazem parte do projeto Caravana do Humor.

Por onde passou, o espetáculo que tinha como entrada apenas 1kg de alimento não perecível, reuniu grande público, sendo que na noite de quinta-feira (15), levou uma verdadeira multidão para o estacionamento do Picos Plaza Shopping, na cidade de Picos. A população prestigiou o show e pode vivenciar um momento único de lazer e diversão.

A Caravana do Humor teve o apoio do Governo do Estado do Piauí – Secretaria de Estado de Cultura do Piauí (Secult), através da lei de incentivo Sistema de Incentivo Estadual à Cultura – Siec. A realização ficou por conta da maior produtora de eventos do Piauí, a Kalor Produções.



Fonte: Portal Meio Norte