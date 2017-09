Caravana Eletrobras na sua Cidade chega a Picos nesta semana

A Caravana Eletrobras na sua Cidade inicia, nesta terça-feira (19), as ações em Picos. A abertura do evento ocorre, às 13h20, no Centro de Educação de Tempo Integral – Ceti Mário Martins, no bairro Junco, e contará com a presença do diretor-presidente Arquelau Amorim.

No período de 19 a 22 de setembro, a Eletrobras Distribuição Piauí oferecerá serviços comerciais por meio da Unidade Móvel de Atendimento, intensificação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e palestras nas comunidades sobre uso adequado e seguro da energia elétrica e sobre os direitos e deveres do consumidor de energia.

“Até sexta (22), de 8h as 12h e de 14h as 17h, a agência móvel estará estacionada na Universidade Estadual do Piauí (UESPI), campusJunco, para que os clientes possam solicitar serviços comerciais, como negociação de débitos, ligação nova, religação, mudança de titularidade da fatura”, explica a gerente de Atendimentos aos Clientes, Patrícia Araújo.

As palestras serão ministradas por colaboradores das áreas de Segurança do Trabalho e da Eficiência Energética para consumidores de comunidades urbana e rural de Picos. “Serão repassadas orientações valiosas sobre economia de energia elétrica e formas seguras de uso desse serviço. As informações serão repassadas por meios de palestras e de material informativo”, destaca o eletrotécnico Gilvan Monteiro.

Assim como em Picos, a Caravana Eletrobras na sua Cidade passará por outros Municípios do Piauí. “As ações da Eletrobras Piauí são com foco na aproximação entre Empresa e Consumidor”, garante o diretor-presidente Arquelau Amorim.

Confira a agenda de palestras em Picos:

Dia 19 de setembro (terça- feira)

Unidade Escolar Araújo Luz

Bairro Ipueira



Horário: 9h30

Ceti Mário Martins (Centro de Educação de Tempo Integral)

Bairro Junco

Horário: 13h20

Dia 20 de setembro (quarta-feira)

Unidade Escolar Miguel Lidiano

Bairro Pedrinhas

Horário: 9h30

Dia 21 de setembro (quinta-feira)

Unidade Escolar Justino Luz

Bairro São José

Horário: 16h

Dia 22 de setembro (sexta-feira)

Unidade Escolar Francisco José de Araújo

Bairro Morro da Macambira

Horário: 15h30