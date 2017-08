Caravana Lula Pelo Piauí foca desenvolvimento e inclusão social

Moradia, produção de energia limpa, projetos produtivos e políticas públicas para juventude são os temas que serão destacados no Piauí durante a caravana Lula Pelo Brasil. O objetivo é discutir com a sociedade os problemas e potencialidades para o desenvolvimento do Brasil com inclusão social. O ex-presidente chega no estado amanhã (1) e será recebido pelo governador Wellington Dias, deputados, prefeitos e a população de Marcolândia, na divisa do Piauí com Pernambuco.

Lula permanece no Piauí até segunda-feira (4), percorrendo, de ônibus, as cidades de Marcolândia, Picos, Teresina e Altos. Depois, segue para o Maranhão, onde encerrará a caravana, que iniciou dia 17/08, na Bahia.

Na cidade de Marcolândia, Lula participa de um evento com o tema “Mais Energia para o Brasil e o Piauí Crescer”, na sexta-feira (1), onde serão apresentadas as potencialidades e investimentos que estão sendo feitos para produção de energia eólica e solar, infraestrutura importante para o desenvolvimento do país.

Já em Picos, o tema será empreendedorismo, trabalho, emprego e renda. Lula vai conhecer os projetos produtivos, com destaque para o mel e o caju, no sábado (2). A moradia como direito que favorece a inclusão social é o tema do ato que será realizado em Altos, no dia 3.

O acesso da juventude às políticas públicas encerra os eventos da plataforma, no domingo (3), em Teresina.

Durante sua estada, estão programadas, ainda, homenagens como títulos de cidadania pelas câmaras municipais de Picos e Altos, e de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Piauí.

Lula já passou pela Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Está agora no Ceará, de onde virá para o Piauí. Daqui seguirá para o Maranhão, onde encerrará a Caravana Nordeste.

