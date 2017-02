Carga roubada na BR 316 é encontrada pela polícia no interior de Patos do Piauí

Uma carga de tintas que havia sido tomada de assalto na noite da última segunda-feira (6), na BR 316, nas proximidades do povoado KM 87, perímetro do município de Francisco Santos, foi localizada na noite desta terça-feira (7) por policiais militares da 3ª Companhia de Jaicós.

Segundo o capitão Lindomar Félix, que coordenou a ação, a carga foi encontrada estocada no interior de uma residência situada na localidade Lameiro, zona rural do município de Patos do Piauí. “Após investigar o caso e obter informações importantes, nós iniciamos as diligências na noite de ontem, por volta das 23h, e conseguimos chegar até a casa o local onde a carga havia sido escondida”, disse o oficial.

O capitão relatou que, com a aproximação da viatura descaracterizada, os assaltantes abandonaram a casa e fugiram pelo mato. “Ainda adentramos no mato para tentar localizar, mas não obtivemos êxito”, disse. Na fuga, os bandidos abandonaram a carga e diversos objetos pessoais como roupas masculinas e femininas, celulares, documentos pessoais e até um carro modelo picape Fiat Strada [com placa de Camaragibe-PE], fatores que contribuirão para a identificação dos envolvidos no crime.

Segundo relatou Félix, o bando estava comemorando o assalto. “Tinha uma churrasqueira com carvão e carne, litros de bebida alcoólica e um aparelho de som ligado. Ao que parece, eles estavam comemorando”, acrescentou.

A carga roubada foi devolvida ao caminhoneiro e os demais objetos apreendidos e apresentados na 13ª Delegacia Regional de Jaicós. As diligências duraram cerca de 12 horas e contou com a participação de militares e um agente da polícia civil.

Vítima relata o crime

A vítima, o caminhoneiro José Josinaldo da Silva, de 46 anos, natural de Bezerros-PE, contou em detalhes como foi o crime. “Saí de Picos um pouco depois das oito da noite e depois de percorrer alguns quilômetros fui interceptado por homens armados em um carro e uma moto. Fui rendido, desci do caminhão e fui colocado em um carro. Passei a noite amarrado com as mãos para trás, com uma bermuda na cabeça e ouvindo a movimentação deles. Andamos muito, depois eles pararam, descarregaram. Voltamos a andar e umas nove do dia seguinte [terça-feira] eles me liberaram numa comunidade que fica a uns 15 quilômetros dessa cidade [Jaicós]”, disse.

A vítima relata que foi orientado a não reagir, caso contrário, seria morto. “Foi duro. Tive medo de morrer. […] Eles me soltaram e disseram que iam abandonar meu carro ali perto. Deram tiros pra cima e mandaram correr sem olhar pra trás. Eu corri e pedi ajuda numa casa perto, me deram café e ainda me ajudaram a procurar o caminhão. Demorou uns 20 minutos e a gente encontrou. Eles roubaram o som, meus celulares e queimaram uma pasta com documentos, notas fiscais e contratos”, disse.

José Josinaldo contou, ainda, que no momento do assalto ele estava acompanhado de um homem a quem ele havia dado carona na cidade de Picos, e que seguiria com ele até Marcolândia. O motorista disse que não sabe do paradeiro do passageiro. “Vi ele na hora da abordagem. Eles perguntaram e eu falei que tinha dado carona em Picos. Ouvi quando eles disseram: ‘Coloca ele na mala’”.

Após recuperar o caminhão, a vítima seguiu até a Delegacia de Jaicós, onde registrou o Boletim de Ocorrência.

Sem revelar o valor da carga, a vítima informou que transportava 13,5 toneladas de tinta e argamassa. Ele havia carregado na cidade de Demerval Lobão e seguia com destino a Ouricuri, no Pernambuco.

A ação policial foi coordenada pelo capitão Félix e contou com a participação dos cabos Bispo e Costa, dos soldados Auciomar e Jardim, e do Policial Civil, Naldo. “É oportuno ressaltar que o êxito da ação se concretizou graças a participação da sociedade, que confia nos trabalhos desempenhados pela Companhia de Polícia Militar de Jaicós”, complementou o comandante Félix.

CidadesnaNet