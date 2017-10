Cáritas Diocesana promove II Seminário sobre pessoas em situação de rua

A Cáritas Diocesana de Picos realiza no dia 27 agosto, no Centro de Treinamento Diocesano (CTD), o II Seminário sobre pessoas em situação de rua.

Irmã Liliane Oliveira, voluntária da Cáritas explica que a finalidade do seminário é apresentar à sociedade de Picos e região as atividades realizadas pela equipe de trabalho com pessoas de rua. “O Seminário, tem o objetivo de sensibilizar as instituições sobre a situação das pessoas que estão nas ruas, além da busca de novas parcerias”. Na programação haverá ainda uma apresentação do projeto “Casa da Luz”, elaborado pela Cáritas Diocesana e parceiros.

O evento terá inicio às 08h com a palavra do Bispo de Picos, Dom Plínio. Na sequência, acontece a mística de acolhida, seguida da exposição dos painéis sobre a Realidade Nacional e experiências de projetos com as pessoas em situação de rua, além de uma análise da retrospectiva das atividades feitas pela equipe.

Com acesso gratuito e aberto para as pessoas engajadas em instituições da sociedade civil, políticas e judiciária, universitários da área de humanas, a organização do seminário também pretende atrair outros públicos.

“Esperamos que este seminário desperte novas pessoas a abraçarem a causa conosco e concretize parcerias com os gestores públicos, para a efetivação do projeto “Casa de Luz”, que será um espaço de acolhida, apoio e amparo social”, conclui Liliane.

As pessoas interessadas devem confirmar presença pessoalmente na Cúria Diocesana ou pelo telefone 3422.1961. No término do seminário serão entregues os certificados, com carga horária de 8 horas. O evento conta com apoio ainda da Cáritas Brasileira Regional do Piauí.

Por Jucilene Silva

Comunicadora da Cáritas Regional Do Piauí