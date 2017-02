Carnaval dos Idosos em Monsenhor Hipólito

Na noite de sexta feira 24, a Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou uma bonita festa para comemorar o carnaval dos Idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. O evento aconteceu no Centro de Convivência do Idoso – CCI, perfazendo a base de cultura e lazer do Serviço. Uma Monsenhor Hipólito de todos e para todos.



A Secretária de Assistência Social Eneide Modesto Bezerra, comemora a volta dos serviços em relação ao grupo de idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. “Estou muito feliz por confiarem em nosso trabalho.. Quero agradecer as equipes do CRAS, dos serviços de convivência que se doaram muito para concretização desse evento, ao CREAS e as famílias. Queremos dizer que tudo foi preparado com muito carinho e dedicação para vocês. Obrigado e sejam bem vindos. Ainda teremos muitas outras comemorações entre essa secretaria e vocês. Existe um grande elo de atividades e trabalho. Obrigado a todos por terem vindo”, finalizou a Secretária.



O prefeito Dr. Zenon de Moura Bezerra, falou da confiança que tem na nova equipe da Assistência Social. “É uma felicidade ver que a equipe que coloquei é a melhor para o desenvolvimento do CRAS e CREAS organizar e promover essa festa carnavalesca com habilidade e responsabilidade, atendendo ao seu objetivo principal que é a interação e socialização dos idosos com todos. Aproveitamos para agradecer a equipe que brilhantemente se esforçou e mostrou a todos o quanto esses momentos são importantes e principalmente agradecer aos nossos idosos pela confiança e por nos fazer acreditar sempre”. disse o prefeito Zenon.



