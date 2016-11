Carreata abrirá programação da Primeira Festa do Caminhoneiro em Picos

Uma grande carreata abrirá a programação da Primeira Festa do Caminhoneiro em Picos. O evento acontecerá neste sábado, 12, com largada ás 15:30 horas, na Avenida Severo Eulálio percorrendo parte do BR 316 até o Antigo CRIC (CRER). Até a próxima terça-feira, uma intensa programação foi preparada para celebrar a data com aqueles que dedicam suas vidas ao transporte nas estradas de todo país.

Para a carreata, os caminhoneiros participantes receberão um kit contendo camiseta, boné e nécessaire e um número que lhe dará direito de participar dos sorteios durante o evento. Após a carreata, às 16:30 horas, haverá uma celebração religiosa, com benção de chaves e dos caminhões no Clube CRER. “Montamos uma programação diversificada, com a parceria com a Associação dos Criadores de Ovinos e Caprinos de Picos (ASCOCAPI) e com a Associação Piauiense dos Produtores de Alho (APPA) para homenagear esses trabalhadores do setor de transporte. Essa é a primeira festa do Caminhoneiro e todos estão convidados a participar”, disse Layon Feitosa, coordenador de promoção social da Unidade do Sest Senat de Picos.

O diretor a Unidade do Sest Senat de Picos, Rodrigo Saburido, lembrou que, por Picos, passa centenas de caminhoneiros diariamente e que esse segmento contribui, sobremaneira, para o desenvolvimento da economia local. “Já temos em Picos 29 empresas do ramo e 332 profissionais autônomos. É um segmento importante e que, por isso, é fundamental essa homenagem á categoria”, destacou, lembrando que Picos é considerada o principal entroncamento rodoviária do Nordeste, ligando os Estados do Piauí, Maranhão, Ceará, Pernambuco e Bahia.

Rodrigo ressaltou que a Festa do Caminhoneiro tem o objetivo de homenagear esse profissional que muito contribui com o país. “Muitos deixam suas famílias para percorrer o país com seus trabalhos. Uma homenagem justa e merecida”, pontua, lembrando que a programação da Festa do Caminhoneiro segue até segunda-feira, véspera de feriado, e contará ainda com oferta de serviços na área de saúde, competições esportivas, além de exposições e shows musicais.