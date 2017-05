Carreta atropela carro de professora que estava a caminho da escola

Na manhã dessa sexta-feira (5), uma carreta em alta velocidade atropelou um carro (gol), próximo à entrada de São João da Varjota-PI na BR 230. O acidente aconteceu devido a alta velocidade da carreta, que acabou atropelando o carro no quebra molas.

No carro estavam duas professoras, Oneide Holanda e Francisca Lustosa (Fiô), as duas estavam indo para o trabalho, na escola José Carlos Dantas Barbosa, na comunidade Paquetá e apesar do susto saíram com ferimento leves.

É difícil acreditar, que os ocupantes do carro sofreram apenas escoriações de natureza leve, uma vez que as fotos mostram que o carro ficou severamente danificado e por ter sido arrastado pela carreta por mais de 100 metros.

As professoras Oneide Holanda e Francisca Lustosa falaram com a nossa reportagem, elas disseram que foi um verdadeiro momento de terror, onde tudo passa pela cabeça, como o sentimento de que não vai mais ver as pessoas que amam.

“Meu filho foi um herói, durante aqueles minutos terríveis que a carreta estava arrastando o nosso carro, ele se preocupava comigo e com a minha colega Fiô, pedindo: se acalma mãe, se acalma mãe. Enquanto que nós duas estávamos em desespero”, disse Oneide, aos prantos.

Elas estão em observação médica no posto de saúde Mãe Tunica, em São João da Varjota, já o motorista do carro Luan George se dirigiu à cidade de Oeiras, para a delegacia de polícia, onde vai prestar esclarecimento, juntamente com o motorista da carreta.

Fonte: José Carlos Silva (Meio Norte São João da Varjota)