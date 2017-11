Carreta carregada de algodão tomba na ladeira da Mirolândia

Uma carreta carregada de algodão tombou na BR-316,no Km- 295, neste domingo (12), na altura da ladeira da Mirolândia, do povoado de Fátima do Piauí, no município de Picos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por conta do acidente, a pista ficou interditada durante três horas, pois parte da carga se espalhou na rodovia, o que poderia ocasionar outro acidente.