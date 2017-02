Carreta tomba na BR 316 em Marcolândia, mata casal do RS e deixa uma criança em estado grave

Uma carreta tombou em um grave acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (08), na famosa ladeira do “S”, na BR 316, em Marcolândia.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal, o capotamento aconteceu no início da manhã, por volta das 6h. O caminhão descia a íngreme ladeira do “S” quando perdeu o condutor perdeu o controle e tombou à margem da rodovia.

Com base na placa do veículo, da cidade de Carazinho, as vítimas são naturais do estado do Rio Grande do Sul, porém, ainda não foram identificadas. Os corpos permanecem presos às ferragens.

Conforme informações da Polícia Militar, que está fazendo a segurança no local, a criança que saiu com vida do acidente tinha cerca de 10 anos de idade e teve fratura na perna. Ela foi socorrida e lavada para um hospital na cidade de Ouricuri, no Pernambuco.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pra retirar os corpos das vítimas.

