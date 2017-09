Carreta tomba na BR 407 entre os municípios de Patos e Jaicós

Uma carreta que transporta produtos químicos, com placa de Recife, tombou na madrugada desta sexta-feira, 01, na BR -407, próximo a ponte da Maria Preta na divisa dos municípios de Patos e Jaicós.

Segundo informações, o motorista que seguia no sentido Jaicós, teria perdido o controle do veiculo, tombando fora na pista, atingindo um barraca que fica as margens da BR.

Ainda segundo informações, o motorista que estava sozinho e não foi identificado, ele quebrou o braço e foi levado para hospital Florisa Silva, em Jaicós.

CidadesnaNet