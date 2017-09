Carreta tomba na ladeira de Fátima do Piauí

Uma carreta Bitrem, que vinha da cidade de Balsas, no Maranhão, com destino a Recife, no Pernambuco, tombou nessa segunda-feira (25) na ladeira do povoado Fátima do Piauí, em Picos. O veículo estava levando um carga de milho.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu quando a carreta descia a ladeira e acabou tombando, ficando uma parte na pista e outra na ribanceira.

A PRF suspeita que o acidente pode ter sido provocado por problemas mecânicos no veículo.

A carga de milho ficou espalhada na pista e foi liberada para a população.

O motorista e sua esposa, que também estava na carreta, não sofreram ferimentos.