Carreta transportando milho tomba na PI 245, próximo a Vera Mendes

Uma carreta que carregada de milho tombou na manhã desta sexta-feira (2) na PI 245, no trecho entre as cidades de Vera Mendes de Isaías Coelho. O fato aconteceu por volta das 8h, em uma curva situada na localidade Lagoinha, perímetro do município de Vera Mendes, distante cerca de 8 km da cidade.

Duas pessoas estavam no veículo no momento do acidente, o motorista e um passageiro. Ambos saíram feridos, foram socorridos pela ambulância da Secretaria Municipal de Saúde e levados para o Hospital Regional de Picos, mas sem risco de vida.

A carreta seguia em direção a capital do Ceará, Fortaleza.

