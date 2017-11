Carro é roubado na estrada que liga Picos a Itainópolis

Um veículo modelo Volkswagen Gol G5, de cor vermelha, ano 2011 e placa NSS 1056, foi roubado na madrugada desta quarta-feira, por volta das 4h. O crime ocorreu na PI 245, estrada que liga Picos ao município de Itainópolis, na altura do povoado Riachão.

De acordo com informações compartilhadas no aplicativo Whatsapp, uma família se deslocava para a cidade de São Raimundo Nonato quando foram abordados pelos criminosos no momento que o carro passava por uma lombada.

Os bandidos levaram o veículo e deixou o casal e a criança alguns metros depois do local do crime.

Se alguém souber da localização do veículo ligar para a Polícia Militar, através do 190 ou entrar em contato pelos seguintes números: (89) 99972-4272, (89) 99436-458 e (89) 99979-4169.