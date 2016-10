Carro forte é explodido no Povoado Gaturiano; Confira o vídeo!

A audácia dos criminosos não para. Na manhã desta sexta-feira, 07, um bando explodiu um carro forte da empresa Servi- San, de placa LVN-9107 na BR-316. A ação ocorreu nas proximidades de um restaurante no Povoado Gaturiano, em Dom Expedito Lopes. Pedaços do veículo ficaram espalhados pela rodovia federal.

As informações preliminares dão conta de que quatro homens em uma caminhonete S10 de cor prata, utilizando disfarce de policiais explodiram o veículo e levaram o dinheiro. O bando que estaria armado com fuzis, fugiu rumo ao município de Ipiranga do Piauí.

Toda a ação foi flagrada por condutores que trafegavam na via no momento do crime. As polícias Civil e Militar estão no local juntamente com a Polícia Rodoviária Federal isolou a área.

Confira o vídeo abaixo

Em relação aos ocupantes do carro forte, estes passam bem e sem ferimentos.