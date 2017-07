Carro pega fogo na estrada de Bocaina

Por volta das 8h da manhã desta quarta-feira (05), enquanto seguia de Picos com destino a São Luís do Piauí, a enfermeira Marcy Rabelo, se deparou com uma situação assustadora.

Acontece que o carro de Marcy pegou fogo na divisa entre as cidades de Bocaina e Sussuapara. A motorista percebeu um forte odor dentro do carro, alguns condutores que passavam pela pista acenavam como tentativa de avisar o problema no veículo.

Marcy parou o carro no acostamento, viu que a fumaça já tomava de conta do automóvel, e pegou um extintor de incêndio para tentar apagar o fogo. Outros motoristas apareceram para ajudar.

Devido o carro estar com o tanque cheio, logo o fogo se alastrou pelo veículo, tornando impossível, para Marcy e as outras pessoas que tentavam ajudar, conter as chamas.

No veículo estavam Marcy e a professora Liege. Não houve feridos no incidente.

Por Bruna Ravena/Canabrava News