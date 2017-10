Carro tomba na estrada que liga Santana a Picos

[ad#336×280]O veículo Fiat Uno tombou em uma curva na PI – 375 , no sentido Santana a Picos. O Carro de cor amarelo, Placa-OEH-6337 oriundo de Santa Cruz do Piauí tombou em uma curva declinada na estrada que liga Santana do Piauí a Picos, na localidade Tanque em um trecho conhecido como Curva da Oiticica, próximo a Picos.

O veículo trafegava no sentido Santana a Picos quando perdeu o controle e capotou na Curva da Oiticica.

A PI-375 é considerada uma das vias mais perigosas da grande região de Picos devido seus declives acentuados e curvas sinuosas. A estrada já foi palco de muitos acidentes, inclusive fatais e hoje também registra alto índice de roubos de moto.

Fonte: Santana Hoje