Carro usado durante assalto a carro-forte é achado

A S10 prata placa KGB de Recife, usada pelos homens que explodiram um carro-forte na BR 316 na manha desta sexta-feira (7) próximo a cidade de Dom Expedito Lopes na região de Picos foi encontrada pela Força Tática da Policia Militar de Picos acerca de 4 km depois de Gaturiano em uma estrada vicinal, sentido a cidade de Oeiras.

As buscas continuam na região no sentido de localizar os envolvidos na operação que aconteceu por volta das 10h da manha em plena BR 316. De acordo com a policia os assaltantes usaram fuzis AK-47 e 7,62.

A policia acredita que os assaltantes contam com o apoio de mais dois carros entre eles uma Hillux e outro ainda não identificado. 12 pessoas podem está envolvidas na ação criminosa.

O assalto

Policiais de Valença, Oeiras e Picos estão em diligencia para tentar prender os assaltantes que explodiram por volta das 10h da manha desta sexta-feira (7), um carro-forte na BR 316 próximo a cidade de Dom Expedito Lopes na região de Picos.

De acordo com informações de uma fonte da Policia Militar de Valença cerca de 4 homens fardados com roupas da policia e armados com armas longas fizeram uma barreira pararam o carro-forte mandaram os vigilantes descerem em direção ao matagal as margens da BR 316, quando estouraram o carro-forte.

Após a explosão eles pegaram o dinheiro e fugiram com destino a Teresina. A policia tá monitorando a região uma vez que existem vários acessos para cidades como Oeiras, São José, entre outras.

Ainda segundo essa fonte os veículos que passavam pelo local na hora da ação eram intimados a retornarem. Os assaltantes fugiram em um veiculo modelo S10 a cor do veiculo até o fechamento da matéria não foi confirmada pela policia se branca ou prateada.

Meio Norte