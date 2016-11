Cartinhas da campanha “Papai Noel dos Correios” podem ser adotadas a partir de hoje

Fazer uma criança feliz neste Natal que se aproxima é o objetivo da campanha “Papai Noel dos Correios”. Realizada há 27 anos em todo o país, a ação tem mobilizado milhares de crianças a escreverem suas cartinhas e fazerem o pedido tão desejado ao bom velhinho.

Na agência dos Correios de Picos já foram recebidas mais de 300 correspondências, e a expectativa total é que sejam recolhidas acima de 600 cartas. Apesar do número expressivo, a campanha em 2015 recebeu 850 cartas e 650 foram apadrinhadas, superando assim a estimativa para este ano.

O coordenador da campanha “Papai Noel dos Correios”, em Picos, José Coelho Viana, explica que as cartinhas podem ser adotadas a partir desta segunda-feira, 21, e seguem até o dia 09 de dezembro.

“Quem fará a entrega dos presentes são os Correios. Então quem se interessar adotar uma correspondência tem que se dirigir até a sede dos Correios de Picos, escolher sua carta, comprar o presente e depois deixar na agência. Gostaríamos de convidar toda a sociedade, os comerciantes, empresários para adotar uma cartinha e fazer uma criança feliz neste Natal”, frisou o coordenador.

Uma novidade nesta edição é que as cartas recebidas foram escritas exclusivamente pelas crianças que estavam matriculadas nas escolas. A medida de incentivo visa valorizar o aluno que frequenta a escola, além de proporcionar através da experiência da campanha que as crianças venham aprender a redigir cartas, endereçar o remetente e ter conhecimento do CEP da rua onde mora.