Cartões de confirmação do Enem já estão disponíveis

Estudantes também podem conferir as informações no aplicativo do exame

O Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, na tarde desta quarta-feira (19), os cartões de confirmação de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016.

O prazo previsto era para ontem (18), mas o atraso foi confirmado pelo Ministério da Educação (MEC). O cartão está disponível somente na versão online, como no ano passado, ou via e-mail que será enviado para todos os participantes.

O cartão contém todas as informações da inscrição, além do local de prova em que o candidato fará o exame, nos dias 5 e 6 de novembro. Os estudantes também podem conferir as informações no aplicativo do Enem.



Provas

No fim de semana dos dias 5 e 6 de novembro, 8,6 milhões de estudantes farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016. Os portões que darão acesso aos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h, com a prova tendo início às 13h30, sempre seguindo o horário de Brasília.

No primeiro dia, a prova tem duração de 4h30, em que os candidatos responderão a 90 questões de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. O segundo dia terá 5h30 de duração, e os candidatos farão as provas de Linguagens, Matemática e Redação.

Devido ao horário de verão e aos diferentes fusos horários existentes no Brasil, é importante que os participantes do exame saibam com clareza quais serão os horários de abertura dos portões e de início das provas nos estados onde participarão do exame. Por conta disso, a abertura dos portões (e consequentemente seu fechamento e início de prova) terá quatro horários diferentes.