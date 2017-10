Casa à venda em Picos. Veja!

Área da casa: 126 m² de área construída – casa solta (não germinada), sendo: 1 suíte (banheiro com pedra de granito preto) e 2 quartos, 1 banheiro social com pedra de granito preto, despensa, cozinha com pedra de granito preto e área de serviço com instalação para máquina de lavar, 02 sala de estar/jantar, terraço, garagem para 4 carros, com instalação para TV, internet e telefone.

Localização: Rua Santa Rita, Próxima – Avendia Servero Eulalio – Bairro: Canto da Varzea – Picos-PI.

Casa pode ser financiada – Contato: 89 – 9908 – 4000.

