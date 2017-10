Casal é executado a tiros dentro de casa em Caldeirão Grande

Atualizada às 16h42

Por telefone, o cabo Leonel, comandante do GPM de Caldeirão Grande do Piauí, deu mais detalhes sobre o crime. O duplo homicídio aconteceu por volta das 13h20, no interior de uma residência localizada próximo a Churrascaria do Cancão. As vítimas foram identificadas por Antônio Neto de Carvalho, de 31 anos, natural de Francisco Santos, e Simone Maria Leal, de 30 anos, natural de Fronteiras.

Segundo o militar, há cerca de uma semana, o casal havia sido preso em uma ação realizada pelos policias de Caldeirão Grande do Piauí e de Salitre-CE. Com os dois foram encontrados um revólver calibre 38, com várias munições, uma motocicleta produto de furto, e vários outros objetos de origem duvidosa.

“A mesma dupla realizou assaltos na cidade de Jaicós há cerca de um ano, e após isso, veio para essa região. Eram contumazes em realizarem furtos e assaltos. Acreditamos que isso seja uma das razões que veio a ocorrer esse fato”, disse Leonel.

A Polícia Civil de Simões, área responsável pelas investigações, já foi comunicada sobre o crime. A Polícia Militar de Caldeirão e de Marcolândia realizou diligências, mas até o fechamento desta matéria, ninguém foi preso.

