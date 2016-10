Casal morador de rua viaja a pé durante 3 anos de São Paulo até o Ceará

Nada é impossível quando se tem motivação para correr atrás de um sonho. É o que mostra este casal de moradores de rua, que viajou a pé durante três anos, saindo de Osasco, em São Paulo, até a cidade de Iguatu, no Ceará, acompanhados da cadelinha Sabrina. O motivo da jornada foi apenas um: reencontrar a família de Silvia e matar a saudade.

Em 2013, após enfrentarem dificuldades financeiras, Francisco Wellington e Silvia Renata passaram a viver em situação de rua. No meio do problema, eles ainda tiveram que lidar com a difícil perda de um filho. Foi quando decidiram que era hora de voltar para o Ceará.

Após tomarem a decisão, Francisco construiu sozinho um carrinho de rodas (pesando cerca de 500 kg) que serviu de abrigo para a família quando eles não conseguiam outro lugar para dormir. Durante o trajeto, eles faziam alguns bicos necessários para conseguir um pouco de dinheiro e se manter na estrada e dependiam da ajuda de desconhecidos.

Agora, depois de três anos de viagem a pé, eles finalmente chegaram a Iguatu, onde estão reconstruindo suas vidas. Silvia Renata está grávida e o casal e a cadelinha passaram a viver com os pais dela, mostrando que o esforço para ficar mais perto da família valeu a pena.

CidadesnaNet