Casal socorre vítimas de acidente e tem carro roubado em Monsenhor Hipólito

Um casal teve o carro roubado após se deparar com um acidente e parar para socorrer as vítimas na PI-229, próximo a cidade de Monsenhor Hipólito. De acordo com o tenente Edimilson Pacheco dos Santos, da 4ª Companhia da Polícia Militar, um grupo de pelo menos seis homem fortemente armados eram os ocupantes do carro que tombou nas primeiras horas desta quinta-feira, 03.

“O casal estava passando pelo local logo depois de uma picape com seis homens tombar. Os dois foram tentar socorrer as pessoas e acabaram sendo assaltados. Logo depois fomos acionados e nos deslocamos até o local para fazer a averiguação do carro e tentar identificar os suspeitos”, disse.

Ainda de acordo com o tenente, após fazerem uma vistoria no carro tombado, os policiais encontraram uma pistola .40 com o brasão da PM de São Paulo. “Foi encontrado uma pistola e depois disso começamos a traçar possíveis suspeitos. Acreditamos que esse grupo é o mesmo que teria explodido um carro-forte no estado do Maranhão na terça-feira (29). A outra hipótese é de que eles estavam se preparando para fazer um assalto a banco na região”, afirmou Edimilson.

A Polícia Civil ficou responsável pelas investigações e uma das pistas é que o grupo fugiu pela BR-020, que liga o Piaui ao estado do Ceará. O carro tombado tem restrição de roubo na cidade de Quixeramobim, no estado cearense.

Fonte: G1