CCJ aprova projeto que reajusta ICMS no Piauí

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Piauí, aprovou o projeto do governo do Estado que pedia o reajuste do imposto sobre o Imposto Sobre Circulação De Mercadorias E Serviços (ICMS) para serviços de comunicação, combustível, bebidas e cigarros.

O presidente da CCJ, deputado estadual Evaldo Gomes, declarou que a votação foi tranquila e que agora será votado na Comissão de Finança. A reunião está prevista para quarta-feira, 1º de Novembro, e será presidida pelo deputado Severo Eulálio (PMDB), depois segue para votação pelo plenário da Assembleia.

O projeto que garante o aumento do imposto foi aprovado com 4 votos favoráveis e 2 contras. O deputado estadual, Robert Rios (PDT), disse que vai entrar na Justiça contra aprovação na CCJ.

Votaram a favor do projeto: João Madson Nogueira (PMDB), Aluísio Martins (PT), o relator Fernando Monteiro (PRTB) e Edson Ferreira (PSD).

