Homem é executado a tiros em Geminiano

Um homem identificado como José Caetano Neto, 47 anos, foi cruelmente assassinado na noite desta terça-feira (10), por volta das 20h30, no Assentamento Serra Branca II, zona rural da cidade de Geminiano.

De acordo com a Polícia Civil de Picos, José Caetano foi alvejado por dois homens em uma moto, sendo que o garupa efetuou vários disparos de uma pistola 380 quando a vítima estava na porta da sua residência.

Os policiais informaram que José Caetano ainda tentou correr, mas foi alcançado por um dos executores e acabou sendo morto dentro da sua residência. Após o crime, os acusados fugiram com destino ignorado.

O corpo da vítima foi levado para o necrotério do Hospital Regional Justino Luz (HRJL) para ser periciado.

De acordo com os policiais, a vítima pode ter sido vítima de pistolagem ou acertos de contas, uma vez que ele é acusado de envolvimento em um homicídio na cidade de Parambu, no estado do Ceará.