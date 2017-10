Cearenses são presos passando dinheiro falso em Picos

Convicto da falsidade de uma quantia em dinheiro passada por dois jovens no seu comércio um empresário picoense acionou a polícia militar. De posse das características dos acusados os policiais do Grupo Tático do 4º BPM (Batalhão da Polícia Militar) conseguiram chegar aos cearenses, Raul Vítor Gonçalves, 18 anos, e Antônio Bernardes Macedo de Sousa, 22 anos, ambos naturais de Campos Sales. A prisão aconteceu na tarde desta terça-feira (17).

Os policiais localizaram a dupla em um bar. Na abordagem foi encontrada de posse dos mesmos a quantia de R$ 170 reais em notas de R$ 50 e R$ 20 reais, todas falsas. Eles também estavam com uma motocicleta Honda Bros de cor preta e sem placa. Após pesquisa no sistema INFOSEG foi constatado que o veículo é originário de Brasília, no Distrito Federal, e estaria alienado.

Na Central de Flagrantes, Raul Vítor e Antônio Bernardes contaram que conseguiram o dinheiro com um homem que teriam conhecido no percurso de Campos Sales para Picos. Eles informaram ainda que estavam indo para o município de Bocaina, onde passariam alguns dias na casa da mãe de Raul. Para os policiais do Grupo Tático do 4º BPM, os jovens já vinham passando as notas falsas desde o Estado do Ceará.

Os dois ficarão presos aguardando a decisão da Justiça.

Com informações do Rodeador News