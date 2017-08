Celso Antunes é presença confirmada do SaLiVaG

Seu nome era um dos mais esperados e finalmente foi confirmado pela organização do salão. Celso Antunes possui Bacharelado e Licenciatura em Geografia, sendo Especialista em Inteligência e Cognição e Mestre em Ciências Humanas.

Além disso, ele ainda é membro da Associação Internacional pelos Direitos da Criança Brincar (UNESCO); Embajador de la Educacion – Organización de Estados Americanos; Membro fundador da entidade “Todos Pela Educação”. Consultor Educacional da Fundação Roberto Marinho (Canal Futura) e Colaborador Emérito do Exército Brasileiro.

Com currículo extenso e invejável, Celso Antunes é autor de mais de 180 livros didáticos pelas editoras: Ed. do Brasil, Scipione, dentre outras. É autor ainda de aproximadamente 100 livros sobre temas de Educação e tem obras traduzidas na Argentina, México, Peru, Colômbia, Espanha, Portugal e outros países.

Já ministrou palestras e cursos em todos os Estados brasileiros, em mais de 500 municípios e levou seu conhecimento a países como Argentina, Uruguai, Peru, México, Portugal, Espanha e outros.

Domingo, dia 17 de setembro, às 19:00, Celso Antunes estará presente na 5ª edição do Salão de Livros do Vale do Guaribas – SaLiVaG.

Estão confirmados também para esta edição:

– Banda Yvis: show

– Danny Barradas: palestra

– Professora Ana Karina Sampaio: palestra

– Gabriel O Pensador: palestra e show

– Laila Carvalho: palestra

– Rodrigo Santos: palestra e show

– Ana Cristina: palestra

– Jornalista Roberto Cabrini: palestra

– Rogério Newton: palestra

– Fabrício Fortaleza: palestra

– João Batista: palestra

– Gustavo Lacombe: palestra

As inscrições para o evento já estão abertas de forma presencial na sede da Sec. de Educação, localizada na Rua Monsenhor Hipólito, bairro Canto da Várzea. Os interessados devem procurar a sede da Secretaria de Educação de segunda a quinta-feira das 8:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 e na sexta-feira, das 8:00 às 12:00.

O valor da inscrição é R$ 40,00, mas para grupos de 20 pessoas o valor cai para R$ 30,00. Podem formar grupos para inscrições coletivas: estudantes, empresas, e grupos de amigos. Para maiores informações:(89) 3422-5516 ou no site do evento: salivag.picos.pi.gov.br.

A organização do SaLiVaG ressalta que os shows musicais são abertos ao público de forma gratuita, mas para assistir as palestras, que acontecerão no auditório, é necessário que seja feita a inscrição. Os inscritos terão direito a certificado de 60 horas/aula.