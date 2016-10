Cemitérios de Picos recebem limpeza para Dia de Finados

Com o objetivo de garantir mais acessibilidade e conforto as pessoas que vão visitar seus entes queridos no próximo dia 2, Dia de Finados, a Prefeitura de Picos, através da Secretaria de Serviços Públicos, está realizando uma limpeza em todos os cemitérios do município. O serviço está sendo realizado tanto na zona urbana como na zona rural.

Segundo o secretário de Serviços Públicos, Francisco Carvalho, neste ano o trabalho foi antecipado e praticamente todos os cemitérios já receberam a limpeza. “Para evitar os transtornos decidimos adiantar o serviço, que já está praticamente finalizado”, disse.

Francisco informou ainda que o Cemitério São Pedro de Alcântara, onde vai ter um fluxo maior de pessoas, já recebeu o serviço de limpeza, como também alguns das comunidades rurais. “O meu projeto é até quarta-feira está com todos esses cemitérios limpos. Temos equipes na zona rural e na cidade”, pontuou.

Os cemitérios estão recebendo uma limpeza geral, como capinação e varrição.