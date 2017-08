Centenas de devotos prestigiam 167ª festa de Nossa Senhora dos Remédios

Em ato de fé e devoção, centenas de devotos, oriundos dos bairros e das comunidades rurais de Picos, lotaram a Praça Justino Luz na manhã desta terça-feira (15) para celebrar o último dia da 167ª festa de Nossa Senhora dos Remédios, Padroeira da cidade. A missa solene foi presidida pelo padre Francisco Pereira Borges (Chiquinho), pároco da Paróquia de Nossa Senhora dos Remédios.

O ato religioso, que aconteceu no adro da Igreja Catedral, contou também com a presença do Padre Francisco Bezerra e de outros sacerdotes da Diocese de Picos.

Durante a celebração, os fiéis demonstraram muita fé e devoção a Nossa Senhora dos Remédios. Os devotos agradeceram e pediram ajuda a Mãe dos Remédios rezando de joelhos, pés descalços e em silêncio.

No final da celebração foi realizada à encenação de Nossa Senhora dos Remédios, baseado no filme Senhora dos Remédios, que conta a história da chegada da padroeira na cidade.

Em entrevista à imprensa, o Padre Chiquinho agradeceu aos fiéis pela participação nas noites de novena e na missa solene. “Quero agradecer de modo geral a participação de todos direto e indiretamente, principalmente aqueles que arregaçaram as mangas, prestando o seu serviço e favorecendo que a festa acontecesse como aconteceu”, pontuou.

O religioso também avaliou positivamente a festa da padroeira. “Minha avaliação é positiva, porque atraímos muitas pessoas para as noites de novena e na missa, então pra mim é um momento significativo e de espiritualidade que confirma a missão como sacerdote”, frisou.

