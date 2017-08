Centenas de fiéis prestigiam 9ª Caminhada Religiosa do povoado Torrões

Centenas de fiéis participaram, na manhã deste domingo (27), da 9ª edição da Caminhada Religiosa do Povoado Torrões. O evento faz parte dos festejos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro da comunidade.

Liderada pelo pároco da Paroquia de Nossa Senhora dos Remédios, Padre Francisco Pereira Borges (Chiquinho), e os organizadores do evento, a caminhada teve início por volta das 6h30 da manhã na Avenida Severo Eulálio. Os fiéis percorrem 7 km, passando pelo bairro Aroeiras do Matadouro e o povoado Tapera, chegando até à Igreja de Torrões.

A renda adquirida, através das venda dos kits, será revestida em serviços na igreja.

Autoridades do município também participaram do evento religioso, como o deputado estadual Severo Eulálio (PMDB); a vereadora Creusa Nunes (PMDB) e o ex-vereador Evandro Reis.

VEJA IMAGENS

O deputado Severo Eulálio afirmou que a caminhada do povoado já é uma tradição e vem participando das últimas edições. “Dessas nove edições, acho que participei de seis edições e certamente, se for possível, irei participar de todas, porque é um momento importante para comunidade”, disse.

A organizadora da caminhada, Jesus Gonçalves Nunes, avaliou positivamente a 9ª edição do evento e agradeceu a participação dos fiéis e o apoio dos patrocinadores. “Hoje com certeza superamos a quantidade de fiéis do ano passado, então só temos que agradecer aos participantes da caminhada e os patrocinadores que foram solícitos com a gente”, comemorou.

Jesus informou ainda que as noites de novena terão início quarta-feira (30) e seguirão até o dia 8 de setembro com a missa solene em louvor a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a partir das 19h, encerrando os festejos.