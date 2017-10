Centro Acadêmico de Ciências Contábeis realiza I SERE Contábil

O estudo das variações quantitativas e qualitativas ocorridas em um determinado patrimônio ou em certas entidades – sejam elas pessoas físicas ou jurídicas é a finalidade principal da contabilidade. Através dessa área, é fornecido o máximo de informações uteis para as tomadas de decisões, tanto dentro quanto fora de uma empresa, estudando, registrando e controlando o patrimônio.

Diante disso, a Universidade Estadual do Piauí – campus professor Barros Araújo, realizou, nos dias 26 e 27 de outubro, em parceria com o Centro Acadêmico de Ciências Contábeis, composto por alunos do terceiro e quarto período, juntamente com a coordenação do curso, o I Seminário Regional de Contabilidade que abordou o tema A Contabilidade: Instrumento de Economia Fiscal.

A mesa de honra do evento foi composta pela professora doutora e diretora da instituição, Janaína Alvarenga Aragão; pela professora especialista e coordenadora do curso de Ciências Contábeis, Socorro Pinheiro; pelo contador e delegado do Conselho Regional de Contabilidade, Sérgio Batista; pela professora especialista, representante do corpo docente do curso, Nilvania Maria da Conceição; e pela acadêmica do curso, vice-presidente do Centro Acadêmico e representante da comissão organizadora do evento, Mariana de Moura Gonçalves.

A ideia de discutir a contabilidade surgiu de duas necessidades básicas, sendo elas: dar uma maior visibilidade ao curso de bacharelado em Ciências Contábeis da UESPI e devido o fato do ultimo evento na área ter sido realizado ainda no ano de 2012. A intenção era mostrar a todos que o curso está ativo e atuante. Com isso, um projeto foi elaborado pelos membros do Centro Acadêmico, conforme explicou a presidente Danielly Leal. Segundo ela, “a intenção principal era proporcionar uma movimentação para todos saberem que nosso curso está ativo e que realmente trata-se de um curso muito bom. O projeto foi elaborado em parceria com a coordenação, que sugeriu um tema excelente e que abrangesse a todos de forma atual, visto que os cidadãos precisam estar por dentro da economia em si e, sobretudo, estar por dentro da economia fiscal, dos tributos, dos nossos direitos e das nossas obrigações”, disse Danielly.

Com uma programação que contemplou apresentações culturais, palestras, mesas redondas e contou com a participação de profissionais renomados e especializados nas áreas de contabilidade, administração e direito, o I SERE CONTÁBIL teve como objetivo, trazer uma compreensão sobre as mudanças e consequências que surgem nos diversos ramos da contabilidade, principalmente no tocante a economia fiscal; e construir uma abordagem de temas contábeis-sociais que ocupam um espaço de relevância nos principais debates da atualidade.

A professora especialista e coordenadora do curso Socorro Pinheiro, falou da importância da realização de um evento como este, tanto para o curso, quanto para os alunos e a universidade como um todo. De acordo com Socorro, “nós estamos realizando o primeiro Seminário de Contabilidade voltado para estudantes de ciências contábeis e áreas afins com a finalidade de uma integração entre os discentes. Nossa proposta principal é acompanhar a evolução das leis e do que vem acontecendo na economia atual e promover, a partir disso, a troca de conhecimentos fora da sala de aula”, falou ela.

Dividido em dois momentos, o I Seminário Regional de Contabilidade abordou, no primeiro dia, no período da tarde, a palestra Empreendedorismo: Desenvolvendo Negócios Inovadores, ministrada pelo palestrante Marciel Lopes, administrador, docente e mestrando em Administração de Serviços de Saúde; e a palestra Planejamento Tributário e os Regimes de Tributação: Qual a decisão assertiva? proferida pela contadora, integrante do CRC, especialista em contabilidade pública e controle interno e mestranda em Gestão, Simone Bandeira Sousa.

No período da noite, uma mesa redonda com o tema A Importância da Contabilidade como Economia Fiscal nas Organizações Públicas e Privadas foi mediada pela advogada, especialista em direito do trabalho, assessora jurídica, conselheira jovem da OAB e professora da UESPI, Yana de Moura Gonçalves; e contou com a participação de Ednalva da Silva Moura, administradora, contadora e pós-graduada em docência ensino superior; e Patrícia Leite Leônidas, professora, contadora, pós graduanda em gestão pública e controladora geral do município de Picos.

Já o segundo e ultimo dia de evento contou com as seguintes palestras: Planejamento Tributário (tax planning) e agressividade fiscal (tax avoidance), ministrada por Lenilton Viana Leal, contador, professor substituto da UFPI e mestrando em Contabilidade pela FUCAPE; O Papel Social dos Tributos e a Auditoria Fiscal, proferida pelo contador, professor, auditor fiscal da receita municipal de Picos e mestrando em Educação, Wilton Dantas Neiva; e Direito Societário no Planejamento Fiscal, ministrada por Cássio Luz Pereira, advogado, técnico contábil, especialista em direito processual civil, direito do trabalho e direito previdenciário, professor e coordenador do curso de direito da UESPI.

Janaína Alvarenga Aragão, professora doutora e diretora da UESPI de Picos aproveitou a oportunidade para parabenizar a comissão organizadora juntamente com a coordenação do curso pela realização de um evento tão importante como este. Ela expressou ainda a sua satisfação com a realização de eventos na instituição, no intuito de aproximar cada vez mais o corpo docente e discente e promover uma maior integração entre todos, dando visibilidade à instituição.

Texto: Ascom