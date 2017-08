Centro Acadêmicos de Pedagogia da UESPI realiza I Ciclo de Debates Educacionais

Aconteceu, na noite desta quinta-feira (03), no auditório da Universidade Estadual do Piauí – campus professor Barros Araújo, o I Ciclo de Debates Educacionais da UESPI. O evento, organizado pelo Centro Acadêmico Professora Doutora Maria Carmen Bezerra Lima, do curso de licenciatura em Pedagogia, contou com uma participação especial de Caroline Pacheco, cantora e estudante da instituição e teve como principal objetivo, debater a Base Nacional Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio.

A mesa redonda, que abordou as consequências do novo currículo formulado para as escolas brasileiras e as mudanças do médio para as crianças e adolescentes ainda em processo de formação escolar através de uma reforma proposta, foi composta pelos professores Napoleão Marcos, Maria Carmen Bezerra, Edna Moura e Thaizi Helena e contou com a participação de alunos e docentes de cursos variados da universidade, sobretudo, os da área da licenciatura, maiores interessados na temática abordada.

A estudante e diretora geral do Centro Acadêmico Tamires Barros, falou da ideia de proporcionar um diálogo com a comunidade acadêmica acerca da necessidade de se debater a reforma do ensino médio e a base comum curricular proposta para as escolas do país. Segundo ela, “a ideia do evento surgiu da carência que sentimos de trazer discussões que estão a toda intensidade na sociedade, tendo em vista que essas reformas já foram aprovadas, com exceção da Base Nacional Comum Curricular, que está em andamento. Nós, futuros educadores, teremos que estar preparados em breve para lidar com essas mudanças que serão realidade nas instituições educacionais”, disse Tamires.

O debate gerou dúvidas entre os participantes acerca das alterações pelas quais as escolas irão passar com a reforma do ensino médio e caso um novo currículo seja imposto. Através de perguntas lançadas aos professores da mesa, esses participantes puderam interagir e buscar respostas para as questões em aberto.

A professora doutora Maria Carmen Bezerra explicou a importância de se discutir as mudanças pelas quais o ensino médio irá passar no contexto atual em que vivemos. Segundo Carmen, “a principal importância está no fato de que, a medida em que a gente possibilita esses debates, estamos oportunizando as pessoas a se apropriarem um pouco mais das implicações que a reforma do ensino médio irá trazer para a educação brasileira como um todo, principalmente para o jovem, prestes a ingressar no ensino médio e buscamos, através dessa conversa, refletir de que forma isso irá impactar na vida das pessoas, sobretudo, a camada mais pobre da população que é quem de fato, irá sentir os efeitos dessa reforma”, explicou ela.

Ao final do evento, os presentes receberam certificados de participação com carga horária de 5 horas-aula.

