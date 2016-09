Chacina em Francico Santos deixa 4 mortos da mesma família

Na noite desta segunda-feira, 26, por volta de 20h30min, quatros pessoas de uma mesma família foram assassinadas no município de Francisco Santos, distante 45 km de Picos. As vítimas foram identificadas como sendo mãe, dois filhos e um sobrinho. O crime ocorreu no Povoado Belmonte e chocou a população local.

As vítimas foram identificadas como Maria Teresa Silva, 50 anos, Fernando Collor da Silva, 26 anos, Francivaldo Antônio da Silva, 24 anos, e Anildo Apolinário, 24 anos. O pai, Antônio Raimundo da Silva não se encontrava em casa no momento em que ocorreu a chacina.

Segundo informações do comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, tenente coronel Edwaldo Viana, vizinhos chegaram a escutar o barulho dos disparos, mas imaginavam ser provocados por barulho de motocicleta.

Ainda de acordo com os registros da Polícia todas as vítimas foram atingidas na altura da cabeça, sem qualquer chance de defesa. A possível motivação seria acerto de contas contra Anildo Apolinário que chegou recentemente à cidade.

Os corpos das vítimas foram levados para o Hospital Regional Justino Luz, em Picos. Esta é a quarta chacina no Estado em menos de dois anos.