Chicabana irá se apresentar em Picos sexta-feira, 27

A maior e melhor prévia carnavalesca do estado do Piauí será em Picos. A banda Chicabana irá se apresentar na cidade nessa sexta-feira (27), no Espaço Fátima Sá Eventos. Intitulado de Chicabana Privillege”, o evento terá ainda a apresentação do cantor picoense Robson Farra.

Em mais uma mega produção de Teixeira CDs, o show terá uma grande estrutura com som, luz e segurança para receber os artistas e o público.

Chicabana promete embalar o público com seus hits carnavalescos. A banda irá se apresentar a partir de 1h. Antes, o cantor Robson irá fazer a abertura do evento às 22h30.

O Espaço Fátima Sá está preparado para receber um grande público e será dividido em dois espaços: arena e privillege.

Os ingressos estão sendo vendidos em Teixeira Hotel, localizado na Rua Monsenhor Hipólito, Centro, com o preço de R$ 42, 00 (Arena) e R$ 62,00 (Privillege).