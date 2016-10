Francisco Borges é eleito prefeito de Santana do Piauí

Em uma disputa acirrada, o vereador e candidato da oposição a Prefeitura de Santana do Piauí, Francisco Borges (PTB), venceu a disputa das eleições realizadas neste domingo,02. Francisco Borges foi eleito com 45,49% dos votos válidos, contabilizando 1427 votos. A maioria para o candidato vencedor do pleito foi de 09 votos.

O segundo candidato mais bem votado no município foi o atual prefeito, Ricardo José Gonçalves (PMDB), que alcançou 45,20% dos votos válidos, representando o total de 1418 votos. Seguido está o candidato Iremar Dias (PR) que atingiu 8,29%, um total de 260 votos, e o candidato Assizinho do Acordeon (PCdoB)com 1,02%, totalizando 32 votos.

O resultado final das eleições foi divulgado apenas às 19h35min, pois em uma das sessões localizadas na zona rural houve atrasos no processo de votação.

A chapa vencedora é composta pelo candidato eleito Francisco Borges (PTB), e a vice-prefeita, Maria José Sousa Moura (PP). Os mesmos ainda fizeram o maior número de vereadores na Câmara, totalizando cinco. São eles: Erisvaldo, Ricardo da Lagoa, Bau, Deuzim e Mundinho.

Números

Diante dos 3.469 eleitores aptos a votarem em Santana do Piauí, compareceram às urnas de votação 3.224, representando 95,8% dos votos. O número de abstenções foi de 145 votos, um percentual de apenas 4,18%.

O número de votos brancos foi considerado baixo, apenas 23, o que corresponde à 0,069% dos votos válidos. Em se tratando dos votos nulos estes chegaram a marca de 164 votos, um total 4,93%.