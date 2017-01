Prefeitos homengeam Chico Borges na APPM

Por Paula Monize

Durante a eleição que aclamou o prefeito de São João do Piauí, Gil Carlos, como presidente da Associação Piauiense de Municípios (APPM), homenagens foram dedicadas à memória do prefeito eleito de Santana do Piauí, Francisco Borges, que veio a óbito no último domingo, 01, vítima de um grave acidente automobilístico.

A prefeita de Santana do Piauí, Maria José de Sousa Moura (PP), além de familiares de Francisco Borges participaram da solenidade.

As homenagens que emocionaram a assembleia foram marcadas pelo toque da corneta que indica luto, seguido de um momento de silêncio que antecedeu a entrada da bandeira de Santana do Piauí. Após o rito, a sobrinha do prefeito eleito, Ionara Holanda, entrou com uma imagem de Francisco Borges que foi exposta ao público presente. Fortes aplausos soaram no auditório da APPM.

O banner utilizado esteve sempre presente em todos os eventos políticos da campanha do prefeito eleito.

A prefeita Maria José destacou o momento como forma de reconhecer o grande líder político e sua conduta honrosa na vida pública.

“Foi um momento de grande emoção para todos que tivemos a felicidade de conviver com este grande homem. Além disso, foi uma forma de reconhecimento pelo grande trabalho prestado ao nosso município de Santana do Piauí e ao nosso povo”, disse a prefeita.

Tragédia

Francisco Borges veio a óbito no último domingo, 01, após colidir o veículo que conduzia junto a um ônibus na PI-375, que liga Santana a Picos. Francisco teve morte imediata no local do acidente.

A tragédia chocou a população santanense em função do grande líder político que foi, e por ter partido no mesmo dia em que seria empossado.