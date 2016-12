Chico Borges faz análise positiva de sua gestão frente a câmara municipal de Santana

O presidente da Câmara Municipal de Santana do Piauí e prefeito eleito em (02) de outubro passado Francisco Raimundo de Moura (Chico Borges) do PTB, fez uma análise de sua gestão frente ao poder legislativo, onde falou de sua atuação e administração. O primeiro ponto destacado por ele foi à reforma e ampliação do plenário, inclusive com aquisição de matérias novos.

Para Chico Borges, o seu mandato como presidente considera que foi bastante positivo onde o mesmo procurou fazer um trabalho transparente, objetivando o bem comum para todos, buscando sempre aquilo que fosse melhor para seus colegas vereadores, e que o mais importante era que tudo que vinha sendo feito era pensando na população santanense, disse.

Segundo o presidente, quando o mesmo foi fazer as benfeitorias na câmara, ele procurou o Tribunal de Constas do Estado do Piauí (TCE), para saber o que realmente poderia ser feito sem nenhum problema jurídico e com o consentimento fez as mudanças necessárias para dar maio comodidade ao trabalho dos parlamentares, e também aos visitantes que todas as sextas-feiras vão assistir às sessões lá.

Outro ponto destacado por ele foi a modernização do plenário da câmara com equipa equipamentos novos, ainda implantou o sistema de gravação digital das sessões como forma de garantir a segurança das falas dos vereadores em plenário, o mesmo ainda climatizou o ambiente deixando o local mais agradável.

Chico Borges disse ainda que foi implantado o site próprio da câmara que é o Portal da Transparência (www.cmsantana.pi.gov.br), onde fica lá registrado os gastos e despesas da câmara, além de alimentar com parte de informações de notícias através da assessoria de comunicação, onde se loca tudo que acontece nas sessões e no dia-a-dia do poder legislativo.

O vereador informou ainda que uma de suas metas foi sempre manter um bom relacionamento com os demais vereadores independentemente de partido político, pois acima de qualquer coisa estava o trabalho coletivo na câmara, além de procurar ouvir sempre os seus pares para tomar algumas decisões, assim como sempre procurou ouvi as associações de classes registradas no município como foi o caso em 2015, na época da votação do projeto de lei do executivo municipal, que criaria o regime próprio de previdência onde os sindicatos foram contras e o mesmo também se posicionou da mesma forma ficando do lado dos servidores municipais.

O mesmo considera que os seus quatro anos como presidente foram produtivos e positivos, ele destacou ainda que sempre teve um bom relacionamento harmonioso com o poder executivo objetivando trabalhar para uma Santana melhor, disse ele.

“Encerro o meu mandato tranquilo do ver cumprido e que vamos para um outro desafio que será administrar o município de Santana a partir do dia 01 de janeiro de 2017, com mais experiência e na certeza que iremos fazer um bom mandato junto com toda nossa equipe”, disse ele.

