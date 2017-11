Chuva de 24 horas deixa prédios ilhados e aulas são suspensas em Socorro do Piauí

Uma forte chuva que caiu nessa quarta-feira (8) em Socorro do Piauí, distante 403 km de Teresina, deixou prédios públicos da cidade ilhados e ruas alagadas.

O prefeito do município, José Coelho Filho, o Zitim, informou ao Cidadeverde.com que aulas de escolas municipais tiveram de ser suspensas nesta quinta-feira (9).





Em um vídeo enviado à TV Cidade Verde é possível perceber o volume d’água. A chuva deixou o acesso à Escola Municipal Pequeno Príncipe complicado. De acordo com a meteorologia, choveu cerca de 200 mm nas últimas horas, no momento faz 26º na cidade e, mesmo com a enxurrada, as temperaturas podem chegar a 35º.

O prefeito José Coelho disse que a chuva durou 24 horas e choveu o que estava previsto para um mês. “A chuva começou de repente. As estradas municipais ficaram muito deterioradas, a cidade ficou cheia de lama e prédios públicos ilhados”, conta o prefeito.

Ainda segundo o prefeito, a chuva não provocou nenhum incidente grave na cidade e a previsão é de que amanhã as aulas retornem.

Hoje de manhã Socorro do Piauí amanheceu nublada com possibilidade de nova precipitação.

Cidade Verde