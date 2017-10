Chuva de meteoros poderá ser vista nas madrugadas deste fim de semana

Entre a noite de sexta (20) até terça (24), quem tiver paciência e olhar para o céu por pelo menos uma hora poderá avistar a chuva de meteoros Oriônidas. O pico deve ser na madrugada de domingo (22), com maior quantidade de meteoros cerca de 45 minutos antes do amanhecer. Segundo o astrônomo Gabriel Hickel, da Universidade Federal de Itajubá (Unifei-MG), o fenômeno pode ser avistado de todo o Brasil.

Ele informa que as regiões Norte e Nordeste do país devem ter cerca de 20 a 35 meteoros por hora no pico da chuva. Já as regiões Centro-Oeste e Sudeste, entre 16 e 27. Na região Sul, o número será o menor, com taxas máximas de 12 a 23 meteoros por hora.

“Se você olhar para o céu durante toda a noite, vai conseguir ver a chuva. Tem o pico que ocorre, na medida em que o radiante dos meteoros vai subindo, mas dá para ver durante toda a noite”, diz Cássio Barbosa, astrônomo e autor do blog Observatório.

Onde ver a chuva de meteoros

Apesar de algumas indicações apontarem que o fenômeno é melhor avistado quando o olhar se volta para a Constelação Órion (por isso, o nome Oriônidas), Hickel avisa não ser preciso olhar para um lugar específico. Mas há um lugar ideal: na praia, de preferência, com baixíssima luminosidade.

Fonte: G1