Chuva forte em Bocaina faz rio Guaribas transbordar

Na madrugada desta quinta (26), os moradores de Bocaina e região foram surpreendidos com a maior chuva do ano. Todos os riachos que desaguam no rio Guaribas registraram grande volume de água. Com isso, o velho Guaribas transbordou pela primeira vez no ano.

Nas localidades da zona rural, vários açudes e tanques sangraram. Pelas redes sociais foram vistas várias publicações com imagens da cheia em muitas cidades da região de Picos. Em Bocaina, além da felicidade dos agricultores, há uma expectativa grande que a barragem volte a ter muita água em 2017.

VEJA IMAGENS

Bocaina News